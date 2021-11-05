"التعليم" تشارك في اختبارات المرحلة الثانية من القبول في مدرسة الضبعة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باختبار كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء كشف الهيئة يوم الأربعاء الموافق 2021/11/3 لعدد(77) طالبًا منهم (27) طالبًا من محافظة مطروح، و(50) من باقي المحافظات.

وجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات بلغ 126 طالبًا من إجمالي (4143) طالبًا تقدموا للالتحاق بالمدرسة على مستوى الجمهورية، وحضر (77) طالبًا فقط امتحانات المرحلة الثانية التي بدأت بالكلية الفنية العسكرية يوم الثلاثاء 2021/10/26.

وتضمنت المرحلة الثانية اختبارات اللياقة النفسية واللياقة الطبية، واختبارات اللياقة البدنية والرياضية، والذكاء الذهني واللغة الإنجليزية، ويجب على الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالمدرسة أن يكون متميزًا فى ثلاثة تخصصات وهى الرياضيات، وفروع العلوم، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبار الذكاء الذهني، حيث إن الدراسة في هذه المدرسة لا تعتمد على الدرجات الحاصل عليها الطالب في الشهادة الإعدادية فقط.

ومن المقرر اختيار 60 طالبًا فقط للالتحاق بالمدرسة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الاختبارات، وستعلن النتيجة النهائية للطلاب المقبولين خلال الأسبوع المقبل.

ويتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، كما تبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع من نوفمبر تدريبات اللغه الروسية لطلاب المدرسة.

كما يجدر الإشارة إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة من طلاب الدبلوم بالمدرسة العام الدراسي الحالي 2021/2022.