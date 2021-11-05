ضبط 17 طن ملح طعام مجهول المصدر في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية القبض على مالك مركز لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

المأمورية ضبطت 17 طن ملح طعام معبأ داخل عبوات مدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

المشكو في حقه كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.