ضبط وإزالة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكني لمحلات في حدائق الأهرام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الرصد للأعمال المخالفة للقانون وإيقافها في الحال وتفعيل القانون، ضبط قطاع هضبة الأهرام محلات مخالفة بدون ترخيص بالعقار الكائن رقم / 291 قطعة ط ، و359 ط، و281 قطعة ز، وعلى الفور تم تكسير الأرضيات وسحب الأبواب والأخشاب ومعدات الإنشاء وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم أعمال هدم وإزالة كاملة لحوائط روف مخالف بدون ترخيص بالسطح بالعقار الكائن رقم 128 قطعه ب، ومصادرة كافة المعدات ومواد البناء وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر ضدهم وتم مصادرة كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الهضبة، للتصدي بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وضبط كل مخالف تسول له نفسه ارتكاب المخالفات، لمتابعة توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

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