جامعة سوهاج: سداد مصروفات 98 طالبًا من ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الجمعة، سداد الرسوم الجامعية ومصروفات المقررات الإلكترونية لـ98 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة.

وأكد "عبدالخالق" على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم بين جميع الطلاب، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لحل المشكلات التي تواجههم، والتي تحول بينهم واستكمال دراستهم الجامعية، إلى جانب المساهمة في تخفيف الأعباء المادية عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار الدكتور عبدالناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية ودور صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، والذي يساهم بشكل كبير في تقديم العديد من الخدمات التي تساعد في تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض إكمال المسيرة التعليمية لهؤلاء الطلاب.

وأوضح "ياسين" أنه جاري سداد المصروفات الدراسية، والمقررات الإلكترونية ورسوم الإقامة الجامعية للطلاب المتقدمين للاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعى.