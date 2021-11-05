نصحت الولايات المتحدة جميع المواطنين الأمريكيين بمغادرة إثيوبيا "في أقرب وقت ممكن"، بعد أن هدد تحالف من القوات المناهضة للحكومة بالزحف صوب أديس أبابا. وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسفارة الأميركية لدى أديس بابا اليوم : "الوضع الأمني في إثيوبيا غير واضح تماما. ننصح المواطنين الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".



كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا بأسرع ما يمكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.