“جثة” دبلوماسي روسي أمام سفارة بلاده في برلين!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، العثور في تشرين الأول على جثة ديبلوماسي روسي أمام سفارة بلاده في وسط برلين.

ونقلت الشرطة جثّة الرجل في 19 تشرين الأول من على الرصيف، بعد أن سقط على ما يبدو من مجمّع السفارة، بحسب مجلة “در شبيغل” الأسبوعية التي كانت أول من تحدث عن القضية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن “الوزارة كانت على علم” بالقضية، لكنها لن تفصح عن تفاصيل إضافية.

ونقلت المجلة عن السفارة الروسية قولها إن موت الديبلوماسي كان “حادثًا مأسويًا”، وإنها لن تعلّق على القضية “لأسباب أخلاقية”.

وقدّمت “در شبيغل” الديبلوماسي على أنه سكريتير ثان في السفارة يبلغ 35 عامًا. لكنها أضافت أن السلطات الألمانية تعتقد أنه كان عميلًا للمخابرات الروسية.

وورد أيضًا أنه على صلة بمسؤول رفيع المستوى في المديرية الثانية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، وهو وحدة تتهمها أجهزة مخابرات غربية بأنها متورطة في قتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي (40 عامًا) في وسط برلين في عام 2019.

وكان خانغوشفيلي اُصيب برصاصتين في رأسه من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن في 23 آب 2019، على يد مشتبه فيه روسي اعتقل بعد ذلك بوقت قصير.

ويحاكم المشتبه فيه فاديم كراسيكوف المعروف باسم فاديم سوكولوف (55 عاما) بتهمة القتل ويقول الادعاء الالماني إن موسكو هي التي أمرت بتنفيذ العملية.