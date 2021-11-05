إجراءات أمريكية لمواجهة “متلازمة هافانا” التي تطارد الدبلوماسيين الأمريكيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات جديدة لمواجهة ما يعرف بـ “متلازمة هافانا” التي تطارد الدبلوماسيين والمسؤولين الأمريكيين.

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تعيين منسقين جديدين للإشراف على مواجهة هذه الظاهرة، أحدهما هو السفير جوناثان مور الذي سيعمل منسقا لفريق العمل المعني بالاستجابة للحوادث الصحية بالوزارة، وستقود السفيرة مارغريت أويهارا فريقا لدعم الموظفين المتضررين.

وأضاف بلينكن: “هذه أولوية ملحة بالنسبة للرئيس بايدن بالنسبة إلي وحكومتنا بأكملها”.

وفي شهر سبتمبر، استدعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA رئيس فرعها في النمسا، وسط مخاوف من سوء التعامل مع “متلازمة هافانا” التي أصيب بها موظفون في السفارة الأمريكية بفيينا.

و”متلازمة هافانا”، حالة غامضة تم الإبلاغ عنها لأول مرة عام 2016 إذ عانى موظف في السفارة الأمريكية في كوبا من الصداع وفقدان السمع ومشاكل في الذاكرة وأعراض أخرى.

وسبق أن أعلنت السلطات الأمريكية أن حوالي 40 من دبلوماسييها في هافانا تعرضوا منذ نوفمبر 2016 لتأثير خارجي مجهول وصفته وسائل الإعلام بهجمات الصوتية.

وفي سبتمبر 2017 خفضت واشنطن عدد موظفي سفارتها في هافانا بنسبة 60%، لكن لاحقا تم تسجيل تعرض الدبلوماسيين الأمريكيين لمثل هذه الحوادث في الصين وروسيا وحتى داخل الولايات المتحدة.