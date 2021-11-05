عشرات الجرحى في صدامات بين الشرطة العراقية ومناصرين للأحزاب الخاسرة في الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2021 6:03 مساءً

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن مؤسساتها استقبلت 125 جريحا أصيبوا في صدامات وقعت بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة، والقوات الأمنية.

وأشارت في بيان صدر عنها، أن “مؤسسات وزارة الصحة استقبلت في بغداد عددا من الجرحى من القوات الأمنية والمتظاهرين بلغ مجموعهم 125 جريحا، من بينهم 27 من المدنيين والباقين من القوات الأمنية”.

وأضافت: “أغلب الإصابات بسيطة إلى متوسطة ولم تسجل أي إصابة بطلق ناري، كما لم تسجل أي حالة وفاة”.

وأكدت الوزارة “استنفار كافة مؤسساتها ومنتسبيها لتقديم جميع الخدمات الطبية المطلوبة”.

يشار إلى أن المواجهات كان قوقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران منضوية في الحشد الشعبي، معترضين على نتائج الانتخابات، عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء، حيث مقرات حكومية وسفارات، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وقالت مصادر إن المحتجين رموا الحجارة على قوات الأمن، لكن تم ردعهم من قبل قوة مكافحة الشغب، وأن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وأضافت أن المتظاهرين أغلقوا “3 من أصل 4 مداخل للمنطقة الخضراء”، وأن “غالبيتهم من مناصري كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق”، وهما من بين الفصائل الأكثر نفوذا في الحشد الشعبي.

وحسب “فرانس برس”، رفع مئات المتظاهرين لافتات كتب عليها “كلا كلا للتزوير” ورددوا شعارات من بينها “كلا كلا للتزوير، نعم نعم للحشد”، قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن في عدد من الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل في الأحداث، وطالب الفصائل السياسية بالتهدئة واللجوء إلى الحوار، كما ناشد المتظاهرين بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف بأي صيغة ومستوى.