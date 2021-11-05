تجدد الصدامات بين الأمن والمتظاهرين وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات تجددت عند بوابة الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين صفوف المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام بوابة المنتطقة الخضراء، حيث تم تسجيل عدد من الاصابات في صفوف المتظاهرين.

