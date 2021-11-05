صدامات الخضراء ومشاورات تشكيل الحكومة في نشرة السومرية

= الصحة تنفي تسجيل حالات وفاة في صفوف المتظاهرين.. ودعوات لضبط النفس وتجنب التصعيد.

= الصدر يواصل مشاوراته في بغداد،، والمالكي يدعو لتوحيد المواقف بين القوى السياسية.

= صلاة موحدة لدرء الفتن الطائفية في المقدادية،، وواشنطن تؤكد التزامها بسحب قواتها القتالية من العراق.

