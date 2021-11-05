انت الان تتابع خبر صدامات الخضراء ومشاورات تشكيل الحكومة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = صدامات بين قوات الامن ومحتجين على نتائج الاقتراع،، والكاظمي يأمر بالتحقيق العاجل.
= الصحة تنفي تسجيل حالات وفاة في صفوف المتظاهرين.. ودعوات لضبط النفس وتجنب التصعيد.
= صلاة موحدة لدرء الفتن الطائفية في المقدادية،، وواشنطن تؤكد التزامها بسحب قواتها القتالية من العراق.
= الصدر يواصل مشاوراته في بغداد،، والمالكي يدعو لتوحيد المواقف بين القوى السياسية.
= صلاة موحدة لدرء الفتن الطائفية في المقدادية،، وواشنطن تؤكد التزامها بسحب قواتها القتالية من العراق.