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صدامات الخضراء ومشاورات تشكيل الحكومة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = صدامات بين قوات الامن ومحتجين على نتائج الاقتراع،، والكاظمي يأمر بالتحقيق العاجل.
= الصحة تنفي تسجيل حالات وفاة في صفوف المتظاهرين.. ودعوات لضبط النفس وتجنب التصعيد.

= الصدر يواصل مشاوراته في بغداد،، والمالكي يدعو لتوحيد المواقف بين القوى السياسية.

= صلاة موحدة لدرء الفتن الطائفية في المقدادية،، وواشنطن تؤكد التزامها بسحب قواتها القتالية من العراق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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