بين مطرقة «السقوط» وسندان «التنازلات».. آبي أحمد في وضع حرج بعد تقدم قوات تيجراي نحو أديس أبابا.. وهذه هي سيناريوهات إثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر -

استدعى الجيش الإثيوبي قوات الاحتياط، ودعا العسكريين السابقين إلى التسجيل والمشاركة في العمليات العسكرية، لوقف زحف قوات تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا.

وأفادت مجلة "أديس ستاندارد" الإثيوبية، بأن الجيش الإثيوبي دعا العسكريين السابقين "اللائقين بدنياً" إلى التسجيل خلال الفترة من 10 إلى 24 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا في ظل الحرب التي يخوضها الجيش الإثيوبي ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

وفي وقت سابق، أعلن متمردي جبهة تيجراي سيطرتهم على مدينتين استراتيجيتين شمال العاصمة أديس أبابا، والتحامهم مع متمردي جيش تحرير أورومو.

وأعلنت السلطات الإثيوبية حالة الطوارئ في عموم البلاد، ودعت سكان أديس أبابا إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة، عن طريق حمل السلاح والدفاع عن أحيائها.

وأوصت الولايات المتحدة رعاياها بالاستعداد لمغادرة إثيوبيا بسبب تردي الوضع الأمني هناك، بالإضافة إلى مصر والسعودية والكويت وقطر.

ويعكس هذا خطورة الأوضاع في إثيوبيا مع تهديد المتمردين بالتقدم نحو أديس أبابا، لإسقاط حكومة آبي أحمد، حيث لم يعد يفصلهم عن العاصمة سوى بضع مئات من الكيلومترات.

وفي حديثه لوكالة "فرانس برس" الأربعاء الماضي، أكد أودا تربي، المتحدث باسم "جيش تحرير أورومو" الذي أعلن عن انضمامه إلى "جبهة تحرير تيجراي" المتمردة في تقدمها من شمال البلاد باتجاه الجنوب، إحراز القوات المتمردة مكاسب ميدانية في منطقتي أمهرة وأوروميا (التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا)، مشدداً على أن الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد "أمر محتوم".

وتعليقاً على تقدم المتمردين نحو أديس أبابا، قال: "اذا واصلت الأمور التطور وفقا للمسار الحالي، فإننا نتحدث عن مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع".

وضع حرج وسيناريوهات معقدة

أصبحت حكومة آبي أحمد في وضع حرج للغاية أمام زحف متمردي التجيراي نحو أديس أبابا وتحالفهم مع جيش تحرير أورومو.

وتسعى الحكومة لتجنيد مزيد من الشباب القادر على حمل السلاح لمواجهة زحف المتمردين، إلا أن هذا التكتيك قد لا يساعد على مواجهة متمردي تيجراي، في ظل الخبرة القتالية المحدودة لدى الآلاف من الشباب.

وسيسعى الجيش الإثيوبي لتكثيف غاراته الجوية ضد المتمردين، خاصة في معاقل تحشيدهم ومخازن الذخيرة والأسلحة في الشمال، وقطع خطوط إمدادهم، التي بدأت تطول نحو الجنوب لمئات الكيلومترات عن معقلهم في ميقلي.

كما أنه ليس من المستبعد أن تلجأ حكومة آبي أحمد للتحالف مجدداً مع إريتريا، لشن هجوم مضاد من الشمال على إقليم تيجراي، لدفع المتمردين إلى التراجع للخلف والدفاع عن عاصمتهم ميقلي.

وسبق وأن لعب الجيش الإريتري، في نوفمبر 2020، دوراً في سقوط إقليم تيجراي سريعاً، في يد القوات الحكومية وبأقل الخسائر، لكنه اليوم يقف موقف المتفرج، ما سمح للمتمردين بالزحف جنوباً.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تستعين إثيوبيا بمرتزقة أجانب، على غرار شركة "فاجنر" الروسية، وهو ما لمَّح إليه آبي أحمد، وإن كان يرفضه علناً، حيث قال إن أعداء بلاده "يحاولون فرض سيناريو عليه مماثل لذلك الذي مرت به سوريا وليبيا".

وقد يجد آبي أحمد نفسه في مرحلة ما مضطراً للخيار بين اللجوء إلى الاستعانة بمرتزقة أجانب، أو إقامة تحالفات مع دول الجوار وحتى دول إقليمية لوقف تقدم المتمردين، وإما الجلوس إلى طاولة الحوار مع المتمردين، وحينها سيكون مجبراً على تقديم تنازلات مؤلمة للوصول إلى السلام.