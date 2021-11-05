شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة إسبانية تهدد طالبة مسلمة بالطرد.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدمت مدرسة في إسبانيا، على منع طالبة مسلمة من ارتداء الحجاب أثناء تواجدها في المدرسة، مهددة إياها بالطرد في حال تمسكت بارتدائه.

وأثار القرار غضب والدة الفتاة، التي أعربت عن استيائها من قرار المدرسة، مؤكدة أن ارتداء ابنتها الحجاب بإرادتها، وأن تخليها عنه له آثار نفسية سيئة عليها.

كما نظم عدد من المتضامنين مع الطالبة المسلمة وقفة احتجاجية بالقرب من المدرسة، رافعين لافتات وشعارات مناهضة للتمييز، مرددين عبارات مثل الحجاب يغطي الشعر لا العقل، إلا أن هذه الاحتجاجات لم تنجح في إقناع المدرسة بالتراجع عن قرارها، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.