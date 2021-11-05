شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: مقتل 126 إرهابياً وتدمير 16 آلية عسكرية حوثية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الجمعة عن تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشار إلى أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية، والقضاء على 126 عنصرا إرهابيا حوثيا. أكدت قوات تحالف دعم الشرعية استمرار تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني.

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