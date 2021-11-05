الكمارك تحبط محاولة تهريب جديدة في البصرة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "تم احباط محاولة تهريب حاوية في مركز كمرك بوابة البصرة تحتوي على (شواصي دراجات نارية) كانت مخبأة خلف إرسالية ادوات احتياطية للدراجات النارية".

وأضافت، أنه "تمت عملية الضبط بناءً على المعلومة الواردة من قبل هيئة المنافذ الحدودية و بالتعاون مع الجهات الامنية في الميناء".

