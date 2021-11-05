انت الان تتابع خبر الكمارك تحبط محاولة تهريب جديدة في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن احباط محاولة تهريب حاوية في مركز كمرك بوابة البصرة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "تم احباط محاولة تهريب حاوية في مركز كمرك بوابة البصرة تحتوي على (شواصي دراجات نارية) كانت مخبأة خلف إرسالية ادوات احتياطية للدراجات النارية".
وأضافت، أنه "تمت عملية الضبط بناءً على المعلومة الواردة من قبل هيئة المنافذ الحدودية و بالتعاون مع الجهات الامنية في الميناء".
وأضافت، أنه "تمت عملية الضبط بناءً على المعلومة الواردة من قبل هيئة المنافذ الحدودية و بالتعاون مع الجهات الامنية في الميناء".