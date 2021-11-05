الاتحاد الاوروبي يرفع علم السودان عند بنايته تضامنا مع الشعب

ونشر ‏‏‏‏الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغال بوينو صورة على حسابه في "تويتر" تظهر العلم السوداني يرفرف عند مبنى الاتحاد.

وقال: "رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني، وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين".



وأضاف اننا "ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي في السودان بقيادة المدنيين".