السعودية تدعو مواطنيها الى مغادرة اثيوبيا

وقالت السفارة السعودية في إثيوبيا عبر حسابها في "تويتر" إنها "تدعو جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد".

وأهابت السفارة "بجميع المواطنين السعوديين في إثيوبيا، ”أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".



وكانت إثيوبيا قد أعلنت يوم الثلاثاء حالة الطوارئ، بعدما هددت قوات من إقليم تيغراي الشمالي بالتقدم صوب العاصمة أديس أبابا.

وقالت هذه المجموعة المتمردة من جماعة ”أورومو“ الإثنية إن الاستيلاء على أديس أبابا ”مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع“.

وزادت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن من ضغوطها على المتمردين والسلطات في الأيام الأخيرة.

