انت الان تتابع خبر السعودية تدعو مواطنيها الى مغادرة اثيوبيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مواطنيها الموجودين في إثيوبيا إلى ضرورة المغادرة في أقرب فرصة.
وقالت السفارة السعودية في إثيوبيا عبر حسابها في "تويتر" إنها "تدعو جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد".
وأهابت السفارة "بجميع المواطنين السعوديين في إثيوبيا، ”أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر". وكانت إثيوبيا قد أعلنت يوم الثلاثاء حالة الطوارئ، بعدما هددت قوات من إقليم تيغراي الشمالي بالتقدم صوب العاصمة أديس أبابا.
وزادت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن من ضغوطها على المتمردين والسلطات في الأيام الأخيرة.
وأهابت السفارة "بجميع المواطنين السعوديين في إثيوبيا، ”أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".
وقالت هذه المجموعة المتمردة من جماعة ”أورومو“ الإثنية إن الاستيلاء على أديس أبابا ”مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع“.
وزادت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن من ضغوطها على المتمردين والسلطات في الأيام الأخيرة.