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انت الان تتابع خبر الصدر يغرد بشأن احداث المنطقة الخضراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري، اليوم الجمعة، على الاحداث الاخيرة التي حصلت بين صفوف المتظاهرين والقوات الامنية امام المنطقة الخضراء.
وقال الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365، "لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية الى مظاهرات عنف واستصغار للدولة".
وتابع، "كما لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين، فالتظاهر السلمي حق مكفول عقلا وشرعا وقانونا".
ووجه الصدر كلامه الى المتظاهرين قائلا: "الحشد الشعبي حشد جهاد وأمنيتي ان لا تتلطخ سمعتهم بغير ذلك، كما ان حقوق افرادهم المنظبطين سندافع عنها، وشهداؤهم ضد الارهاب دماء عز وشرف ولن ننساهم".
وتابع، "كما لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين، فالتظاهر السلمي حق مكفول عقلا وشرعا وقانونا".
ووجه الصدر كلامه الى المتظاهرين قائلا: "الحشد الشعبي حشد جهاد وأمنيتي ان لا تتلطخ سمعتهم بغير ذلك، كما ان حقوق افرادهم المنظبطين سندافع عنها، وشهداؤهم ضد الارهاب دماء عز وشرف ولن ننساهم".
واردف، "فلتحافظوا على تاريخكم وستكون ى(حكومة الاغلبية الوطنية) مدافعة عنكم بعيدا عن مشاريع السياسية الداخلية والخارجية التي تريد النيل منكم من اجل مغانمها الحزبية والطائفية".
وختم الصدر قائلا: "الصدام بين قواتنا الامنية امر نستهجن، فأنتم أتباع الحشد المجاهد، وهم حماة الوطت".