الصحة تحصي عدد الجرحى خلال اشتباكات المتظاهرين والقوات الامنية امام الخضراء

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن حصيلة جرحى اشتباكات المتظاهرين والقوات الامنية امام المنطقة الخضراء.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مؤسساتها في بغداد استقلبت عددًا من الجرحى من القوات الامنية والمتظاهرين بلغ مجموعهم ١٢٥ جريح؛ ٢٧ منهم من المدنيين والباقين من القوات الأمنية وكانت اغلب الإصابات بسيطة الى متوسطة ولم تسجل اي اصابة بطلق ناري كما لم تسجل اي حالة وفاة".



وأكدت الوزارة، "استنفار كافة مؤسساتها ومنتسبيها لتقديم جميع الخدمات الطبية المطلوبة".