شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دعم أمريكي لخطة إخراج المرتزقة من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أشاد المبعوث الأمريكي والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، بالتقدم المستمر للجنة 5+5 العسكرية المشتركة في تنفيذ خطة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال السفير نورلاند، في تغريدة نشرتها صفحة السفارة الأمريكية لدى ليبيا على موقع تويتر إن ”الولايات المتحدة تشيد بالتقدم المستمر للجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال هذه المشاورات المهمة في القاهرة مع الدول المجاورة بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية“.