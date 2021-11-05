دعم أمريكي لخطة إخراج المرتزقة من ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

أشاد المبعوث الأمريكي والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، بالتقدم المستمر للجنة 5+5 العسكرية المشتركة في تنفيذ خطة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.



وقال السفير نورلاند، في تغريدة نشرتها صفحة السفارة الأمريكية لدى ليبيا على موقع تويتر إن ”الولايات المتحدة تشيد بالتقدم المستمر للجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال هذه المشاورات المهمة في القاهرة مع الدول المجاورة بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية“.

وأضاف: ”نتمنى للجنة العسكرية المشتركة التوفيق في مناقشاتها الإقليمية الجارية“.

ووجه نورلاند الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تيسير هذه العملية، فيما أعلنت البعثة الأممية، يوم الخميس الماضي، الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن التعبير عن الدعم لاتخاذ ليبيا خطوات صوب إجراء انتخابات، وذلك خلال مؤتمر في باريس الأسبوع المقبل.