الدولار يواصل استقراره مقابل الجنيه في البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

استقر سعر الدولار، في البنك الأهلي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وأعلن البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 24 مليون دولار وذلك للشهر السابع عشر على التوالي، ولكن هذه الزيادة هي الأقل خلال آخر 6 أشهر.

وقال المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي سجل 40.849 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي مقابل 40.825 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر السابع عشر على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.