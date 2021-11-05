العثور على دبلوماسي روسي ميتًا قرب السفارة الروسية في برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة، أن شرطة برلين عثرت على دبلوماسي روسي ميتاً قرب مبنى السفارة الروسية في برلين، مشيرة إلى أن صحيفة "دير شبيجل" الألمانية بناء على بيانات أولية للشرطة تقول إنه سقط من النافذة.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الحادث وقع في 19 أكتوبر الماضي، منوهة إلى أن الرجل يبلغ من العمر حوالي 35 عاماً، ويعمل سكرتيرا ثانيا بالسفارة الروسية في برلين.

وبحسب الصحيفة، تم نقل جثة الدبلوماسي إلى روسيا، بينما رفضت السفارة الروسية في برلين التعليق على الحادث لأسباب أخلاقية وتقول الهيئات الأمنية الألمانية، وفق صحيفة "شبيجل"، إن هذا الدبلوماسي كان موظفا بالاستخبارات الروسية يعمل تحت غطاء دبلوماسي.

وفي سياق متصل، أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية، اليوم الجمعة، أن السفارة الروسية في ألمانيا امتنعت عن التعليق على التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الألمانية حول وفاة دبلوماسي روسي يبلغ من العمر 35 عامًا في برلين في أكتوبر الماضي.

وأشار مسؤول بالسفارة الروسية في برلين إلى أن "السفارة الروسية في ألمانيا امتنعت عن التعليق على هذا الحدث المأساوي لأسباب أخلاقية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء " تاس " الروسية.