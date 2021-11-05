36 دولة تشارك في الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

توافد العديد من الفنانين، والوفود العربية والدولية إلى مدينة شرم الشيخ، على مدار اليوم الجمعة، للمشاركة الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي سينطلق غدًا السبت، ويستمر على مدار 6 أيام خلال الفترة 6 حتى 11 من نوفمبر الجاري.

وقال المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، إنه استقبل اليوم المخرج والكيروجراف كاكو موتو اتسوشي من اليابان، عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، والدكتور سامي الجمعان من دولة السعودية و النجمة الأردنية أمل الدباس، والفنان الأردني علي عليان، والفنان حسين طبيشات، والإعلامية آلاء المجالي، وفريق عمل مسرحية " صفية "، ووفد من أوكرانيا والسعودية والأردن، وسلطنة عمان.

وأوضح رئيس المهرجان في تصريح له اليوم، أن المهرجان سيفتتح دورته غدًا السبت على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ، ويشارك فيه 36 دولة من مختلف قارات العالم بعروض مسرحية، موضحًا أن عرض الافتتاح من إيطاليا، وسيجرى تكريم رموز الفن بعدد من الدول، ودول أخري يشارك فنانوها في الورش المختلفة بالمهرجان.

وأوضح أنه سيجري خلال المهرجان تكريم 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية، إضافة إلى تكريم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، خلال حفل الافتتاح، و داوود حسين من الكويت، ومحمد سيف الأفخم من الإمارات، باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وتكريم مارك بيسون من بلجيكا، باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيًا النجمة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.