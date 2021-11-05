فيديو.. اللقطات الأولى لحريق هائل اندلع في مركب سياحي بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

سارع عدد من أهالي قرية الشيخ ضرغام، المطلة على مدينة رأس البر، بالتعاون مع أصحاب المراكب في محاولة السيطرة على حريق مركب سياحي يدعى "خلود النيل"، قبل قليل.

واندلع حريق في مركب سياحي يقع على شارع النيل في مدينة رأس البر، قبل قليل، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه.

وجرى الدفع بثلاث سيارات للإطفاء، فضلا عن سيارة إسعاف، ولم يتبين بعد سبب الحريق، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وسارع عدد من العاملين بالمطاعم للسيطرة على الحريق، قبل امتداده، فيما تصاعدت ألسنة اللهب.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الموقف.