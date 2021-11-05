"حمادة الكهربائي".. ضبط هارب من حكم بالإعدام في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، "كهربائي" مقيم أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، صادر ضده حكم بالإعدام لاتهامه بقتل أحد الأشخاص بأحد القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار خطة المديرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وتكثيف التواجد الشرطي الفعال، وملاحقة العناصر الإجرامية خاصة المحكوم عليهم الهاربين من أحكام الإعدام.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط هارب من حكم الإعدام فى قضية قتل.

تمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط "حمادة.م.ع"، 38 عامًا، كهربائي، ومقيم أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، والمحكوم عليه في القضية رقم 10184 جنايات مركز الخانكة لسنة 2021، والمقيدة برقم 903 كل شمال بنها لسنة 2021، حصر رقم 903 لسنة 2021، تهمة قتل بجلسة 23 أكتوبر الماضي، بالإعدام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.