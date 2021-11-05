"إجراء عاجل ومشاركة الأهالي".. 10 معلومات عن حريق المركب السياحي في رأس البر.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

اندلع حريق هائل في مركب سياحي يقع على شارع النيل في مدينة رأس البر، قبل قليل، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه. وجرى الدفع بسيارات للإطفاء، فضلا عن سيارة إسعاف، ولم يتبين بعد سبب الحريق، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن الواقعة:

يقع المركب السياحي "خلود النيل" على كورنيش النيل في مدينة رأس البر الساحلية،

يعتبر المركب أحد المزارات التي يفضلها بعض الوافدين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بالموسم الصيفي.

كما يستضيف المركب بشكل دائم الحفلات والندوات والمؤتمرات، ويضم قاعة ومطبخ ومستلزمات المناسبات المختلفة.

يملك المركب علي منصور، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، وأحد أبرز الخبراء في هذا المجال.

يتواجد بجوار المركب والمرسى مطعم وكازينو على كورنيش النيل، فضلا عن عدد من المطاعم الأخرى.

تكثف قوات الحماية المدنية بدمياط جهودها للسيطرة على الحريق ودفعت بـ3 سيارات إطفاء.

جرى فصل جسم المركب عن المرسى والكازينو، في محاولة للحد من امتداد النيران إلى المراكب والمطعم المقابل الخاص بها.

سارع عدد من أهالي قرية الشيخ ضرغام، المطلة على مدينة رأس البر، بالتعاون مع أصحاب المراكب في محاولة السيطرة على حريق المركب.