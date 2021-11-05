محافظ جنوب سيناء ينعى اللواء عبد المنعم سعيد أحد أبطال حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نعي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في بيان له اليوم الجمعة، اللواء عبد المنعم سعيد، محافظ جنوب سيناء الأسبق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ٨٧ عامًا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وقدم لأسرة الراحل خالص العزاء.

وقال المحافظ إن اللواء عبد المنعم سعيد، شارك في حرب أكتوبر المجيدة، وكان حريصًا على المشاركة في كافة الاحتفالات الوطنية والقومية الخاصة بالمحافظة كل عام.

جدير بالذكر أن اللواء عبد المنعم سعيد، تولى منصب محافظ جنوب سيناء في الفترة من عام ١٩٩٢ حتى ١٩٩٤، وله إنجازات عديدة على أرض المحافظة، من أهمها إنشاء أول مركز عمليات بديوان عام المحافظة، وإنشاء مركز للمعلومات، وإنشاء حي مساكن ٩٦ وحدة في الزهور.

وكان أول من تقدم بمشروع تخطيط مدينة شرم الشيخ، على الرئيس الراحل حسني مبارك، بالإضافة إلي أنه أنشأ دليل المستثمر ووضع فيه كيفية الاستثمار وطرق الحصول على المشروعات بالمحافظة.