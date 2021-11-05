مواجهات بين مناصرين لفصائل موالية لإيران وقوات الأمن في بغداد (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اندلعت مواجهات بين مواجهات بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران وقوات أمن في العاصمة العراقية بغداد، وفقاً لـ”فرانس برس”. وحاول مناصرون لفصائل موالية لإيران اقتحام المنطقة الخضراء والتي تضم عديد من السفارات، وتصدت لهم قوات الأمن. بينما استمر الكر والفر في محيط المنطقة.

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