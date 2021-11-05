البيت الأبيض: معرفة منشأ كورونا لا يزال محط اهتمام لإدارة بايدن

04 نوفمبر , 2021
واشنطن: أشار البيت الأبيض إلى أن التوصل إلى معرفة منشأ فيروس كورونا، لا يزال محط اهتمام رئيسي لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت المتحدثة كارين جان بيير، إن إدارة بايدن ستواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات شافية للأسئلة المحيرة في هذا الصدد.
وقالت: إنه “من الأهمية البالغة بالنسبة لنا الوصول إلى حقيقة ذلك… الوقت مهم”.
وكان تحقيق أجرته أجهزة الاستخبارات الأمريكية عن منشأ وباء كوفيد-19، أثار استياء بكين التي وصفته بأنه “مسيس وكاذب”، ودعت واشنطن إلى “الكف عن مهاجمة” الصين.
ونشرت نسخة من تقرير سري للغاية تم تقديمه للرئيس الأمريكي بايدن الذي أمهل أجهزة الاستخبارات 90 يوما “لمضاعفة جهودها” من أجل توضيح مصدر كورونا، وأشار إلى أنه بدون معلومات جديدة لن تتمكن أجهزة الاستخبارات من البت في ما إذا كان الفيروس قد ظهر من مصدر حيواني، أم نتيجة حادث مختبري.
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