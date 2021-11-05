القبض على تاجر مخدرات شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم شرطة الشعب التابعة الى قيادة شرطة بغداد، بناء على معلومات دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة، حيث تمت العملية بعد نصب كمين محكم وإلقاء القبض على المتهم وضبطت بحوزته ثلاثة أكياس تحوي مواد مخدرة".



واضافت انه "تم اصطحاب المتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

