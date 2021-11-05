المالكي يوجه نداءً الى المحتجين على نتائج الانتخابات والقوات الامنية

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، نداءً الى المحتجين على نتائج الانتخابات والقوات الامنية.

وقال المالكي في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها الخليج 365، "نداء الى المتظاهرين جميعا المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروعة، ندعوكم الى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الامنية او اثارتها، نحن معكم في تلبية مطالبكم المشروعة وانصافكم".



واضاف في تغريدة اخرى، " كما ندعو القوات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع اخوتهم المتظاهرين، وندين بشدة الاعتداء واستخدام العنف والقوة المفرطة من اي طرف كان".

وتابع، "نحذّر من تدخل اياد خبيثة واطراف مشبوهة من اجل اشعال الفتنة وخلط الاوراق".