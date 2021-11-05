الكويت ترشح محافظها السابق ليكون امينا عاما لـ'اوبك'

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن الغيص هو المرشح الوحيد حتى الآن، وترك "الغيص" أوبك في حزيران ، وعُين نائبا للعضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة".

في سياق مختلف، ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك+) دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.



ويذكر ان الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" أمس الخميس، قررت الاستمرار في زيادة إنتاجها للنفط بشكل معتدل مع 400 ألف برميل في اليوم في كانون الأول ، رغم إصرار الدول المستهلكة على زيادة أكبر للجم ارتفاع الأسعار.

وهذه الاستراتيجية التي تصبّ في مصلحة الدول المنتجة، تترك في الوقت الراهن أكثر من أربعة ملايين برميل تحت الأرض كل يوم.

