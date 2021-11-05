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بالرابط والخطوات.. طريقة سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة رابط إلكتروني لسداد المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية.

ويمكن لأولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

إنشاء حساب لولي الأمر من الرابط التالي:اضغط هنا

الدخول على الرابط التالي:اضغط هنا

إدخال الرقم القومي لولي الأمر.

إدخال الرقم السري.

يتم الدفع عن طريق كروت مسبقة الدفع - كروت الائتمان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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