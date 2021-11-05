بالرابط والخطوات.. طريقة سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة رابط إلكتروني لسداد المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية.
ويمكن لأولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:
إنشاء حساب لولي الأمر من الرابط التالي:اضغط هنا
الدخول على الرابط التالي:اضغط هنا
إدخال الرقم القومي لولي الأمر.
إدخال الرقم السري.
يتم الدفع عن طريق كروت مسبقة الدفع - كروت الائتمان.
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