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أحد قادة حرب أكتوبر.. القوات المسلحة تنعى اللواء عبدالمنعم سعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، إبنا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، اللواء أركان حرب عبد المنعم سعيد، الذي وافته المنية، اليوم.

وتولى اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد، العديد من الوظائف القيادية، إذ عين قائداً للجيش الثانى الميداني، ورئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، ومحافظاً لجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتقدمت القوات المسلحة، لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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