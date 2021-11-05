رجلان وامرأة.. حبس "عصابة تجار الهيروين" في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة الخانكة، بمحافظة القليوبية، حبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين وربة منزل، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات لضباط البحث الجنائي بالمركز، بقيام تشكيل عصابي بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

تمكن رجال البحث الجنائى بمركز شرطة الخانكة، من ضبط "محمود.م.م"، 30 عامًا، عاطل، ومصطفى.م.ع"، 24 عامًا، عاطل، و"جيهان.خ.ع"، 44 عامًا، ربة منزل، مقيمين بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز، لممارستهم نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم سلاحًا ناريًا وذخائر بدون ترخيص.

بتفتيش المتهمين وجد بحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن 500 جرام، وكمية من مخدر الهيروين تزن 200 جرام، ومبلغ مالي 275 ألف جنيه، و4 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهم، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف للاتصال بعملائهم.