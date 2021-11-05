الفيضانات العارمة في البوسنة تتسبب في إجلاء السكان وإغلاق بعض المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - سراييفو - أ ش أ

تسببت الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار التي اجتاحت البوسنة في إجلاء عدد من السكان، وغمر الطرق في بعض أجزاء البلاد بالمياه.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة، أن مياه الفيضان أغرقت العديد من المنازل في محيط العاصمة سراييفو، فيما غمرت المياه الطرق المحلية في جنوب غرب البلاد؛ ما دفع بعض المدارس إلى إلغاء الفصول الدراسية.

واضطر عشرات المواطنين إلى الإجلاء عن منازلهم في ضاحية أوتيس - إحدى ضواحي سراييفو- ومدينة "كونييتش" التي تقع على بعد 50 كيلومترا من جنوب غرب العاصمة.

وبدأ الهطول الغزير للأمطار في وقت متأخر أمس الخميس حيث يتوقع خبراء الأرصاد تواصل سقوط الأمطار حتى يوم الأحد المقبل؛ ما أثار المخاوف من تكرار الفيضان الذي تضرر من جرائه ثلث سكان البلاد في عام 2014.