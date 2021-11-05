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وكالة: العالم شهد في أكتوبر انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

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اسماعيل عبد الحي - شهدت مؤشرات الإصابات والوفيات بفيروس المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم انخفاضا ملحوظا للشهر الثاني على التوالي.

 

وأفادت وكالة "تاس" استنادا إلى الإحصاءات الرسمية في العالم، بتسجيل 12.9 مليون إصابة جديدة في العالم خلال أكتوبر وهو أقل بحوالي 3 ملايين حالة مقارنة مع سبتمبر.

 

ورصدت الجهات المعنية خلال أكتوبر 214 ألف وفاة جراء المرض، ما يعتبر أقل بنسبة 20% مقارنة مع الشهر السابق.

 

وتشير هذه الأرقام إلى أن كل شخص من أصل 60 مصابا توفي في أكتوبر، مقابل كل واحد من 75 أواخر الصيف الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روسيا اليوم

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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