مسؤول فرنسي: خلافات كبرى لا تزال قائمة مع الجانب البريطاني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

التقى الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ديفيد فروست، سكرتير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية كليمان بون في باريس، وبحثا ملف حقوق الصيد.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إن “الطرفين شددا على أنهما سيجريان محادثات مجددا في مطلع الأسبوع المقبل”.

وأضاف: “ناقشا عدة صعوبات ناجمة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. حدد الطرفان مواقفهما ومخاوفهما”، لافتا إلى أنهما “يتوقعان التحدث مجددا مطلع الأسبوع المقبل”.

من جهته، أكد بون، بعد المباحثات أن “خلافات كبرى” لا تزال قائمة بين الطرفين، دون أن يستبعد التهديد بفرض عقوبات تجارية الذي لوحت به فرنسا الأسبوع الماضي.

وأضاف “اليوم لم نحل مسألة رخص الصيد”، مضيفا أن باريس لا تزال ترغب في “إعطاء فرصة للحوار رغم أن كل الخيارات مفتوحة وكل الخيارات ممكنة”.

وفاقم النزاع بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكست التوتر القائم أساسا بين باريس ولندن بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي كاد يتحول إلى حرب تجارية شاملة.

وهددت فرنسا بمنع القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها من الصيد في الموانئ الفرنسية وإخضاع جميع الواردات البريطانية لعمليات تفتيش.