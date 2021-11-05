شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 5 أشخاص إثر اندلاع حريق في مصنع أحذية بالعاصمة البنجلاديشية دكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لايقل عن خمسة أشخاص حتفهم إثر اندلاع حريق في مصنع أحذية بالعاصمة دكا، حسبما أفاد مسؤولون من إدارة الإطفاء والشرطة اليوم الجمعة.

وقال راشد بن خالد، المسؤول في إدارة الإطفاء والدفاع المدني، إن الحريق اندلع صباح اليوم في مصنع نعال الأحذية "رومانا روبر" في الجزء القديم المكتظ بالسكان من العاصمة.

وأضاف أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ سبعة عمال قبل أن تلتهم النيران المصنع الصغير المسقوف بالصفيح، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن وفاة خمسة منهم في مستشفى قريب.

وأوضح أنه تم إرسال ثمان سيارات إطفاء لإخماد الحريق الذي استمر ساعتين، مضيفا أنه لم يتم على الفور تحديد سبب الحريق.

وقال ضابط الشرطة ألوك كومار بيسواس إنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وأضاف أن إنتاج المصنع من نعال الأحذية كان يوجه للسوق المحلية.

والوفيات الناجمة عن حرائق المصانع أمر شائع في بنجلاديش، وذلك بسبب التراخي في تنفيذ القانون وضعف معايير السلامة في مكان العمل.

وفي يوليو الماضي، لقي ما لايقل عن 52 شخصا حتفهم جراء اندلاع حريق مدمر في مصنع لتجهيز الأغذية خارج العاصمة دكا.