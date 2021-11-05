من الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ دوري الأبطال؟

بالعودة إلى الوراء، ستفكر على الفور في لاعبين من أمثال زين الدين زيدان وأندريا بيرلو وكاكا وأندريس إنييستا وكلارنس سيدورف وستيفن جيرارد.

أو ربما ترغب في إبقاء الأمور معاصرة، والتركيز بدلا من ذلك على عظماء العصر الحديث مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.



في حين أن كل واحد من هؤلاء النجوم المذكورين أعلاه هم أفضل من لمس كرة القدم، إلا أنه هناك لاعبا واحدا نجح بتجاوزهم جميعا وهو نجم بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي.

ويتفوق ليفاندوفسكي البالغ 33 عاما على ميسي ورونالدو، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي، بعدد الأهداف خلال 100 مباراة في البطولة القارية، ويجلس الثلاثة الأوائل بعيدا عن بقية المجموعة أمثال تييري هنري وراؤول وكريم بنزيما.