اشتباكات عنيفة على مدخل مدينة الزاوية غرب ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

اندلعت في وقت متاخر من مساء الخميس، اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة، على مدخل مدينة الزاوية غرب ليبيا.



ودارت الاشتباكات بين ميليشيات محمد البحرون الملقب بـ"الفأر" وهي ميليشيا تابعة لمدينة الزاوية، وميليشيا جهاز دعم الاستقرار التي يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة" والتابعة للعاصمة طرابلس"، بحسب ما ذكر موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري الليبي.

وبدأت الاشتباكات، بعد مقتل عنصر تابع لميليشيا جهاز دعم الاستقرار، واستخدمت فيها عدة أنواع من أسلحة ثقيلة.

وتمّ إغلاق بوابات أمنية وطرقات رئيسية في المنطقة، فيما تستمر التحشيدات العسكرية في المدينة، بحسب الموقع.