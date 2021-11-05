"رئيس النواب": المجلس حريص على تفعيل جميع أدوات الرقابة البرلمانية

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ثلاث جلسات عامة وما يقرب من 12 ساعة عمل، وافق نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء على 11 مشروع قانون مقدم من الحكومة، من بينها 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى الصحراء الشرقية وذلك لاستغلال ثروات مصر الكامنة في باطن الأرض، ويوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنه 2015، لحفظ الأمن القومى للبلاد.

وفيما يلى نستعرض أبرز التصريحات للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب:





مجلس النواب حريص على تفعيل جميع أدوات الرقابة البرلمانية وفقا للدستور واللائحة، وحريص أيضاً على إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بكل الحرية في إطار احترام الرأى الآخر.

لا حجر على رأى داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار لائحي، ونلتزم بالعدالة المطلقة والديمقراطية في إدارة الجلسات حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.

العلاقة بين مجلس النواب والحكومة علاقة تكاملية تتسم بالتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، ومضابط الجلسات تؤكد الحضور المنتظم للحكومة في جلسات المجلس العامة خلال الفصل التشريعي الحالي.

مشروع قانون المالية الموحد فى غاية الأهمية لارتباطه بموازنة الدولة وحساباتها الحكومية، وسيتم مناقشته بتأنٍ تام وبحضور الوزراء المعنيين.