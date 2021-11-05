بعد الحلبوسي.. الصدر يزور الحكيم في بغداد لبحث نتائج الإنتخابات الأخيرة

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الجمعة، زعيم التيار الصدري في العاصمة بغداد.

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، "بحثنا خلال استقبالنا السيد مقتدى الصدر مستجدات الأوضاع في العراق ونتائج الإنتخابات الأخيرة وإستحقاقات المرحلة القادمة".

ويوم أمس، استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان مقتضب، إن "رئيس تحالف تقدم استقبل، اليوم الخميس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.