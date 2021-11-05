الصومال يضبط طائرة تركية مسيرة قبل تهريبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

قامت قوة من وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية بضبط طائرات مسيرة تركية كانت ضمن شحنة وصلت إلى مطار آدم عدي الدولي في مقديشو قبل تهريبها إلى داخل البلاد.



وحسب موقع "الصومال الجديد"، قالت مصادر إن هذه الطائرات بدون طيار تشبه من حيث التصميم تلك المستخدمة من قبل الولايات المتحدة في القصف ومختلفة تماماً عن تلك المستخدمة في التسجيل.

وقال النائب زكريا حاجي إن الطائرات المسيرة استوردها من تركيا وأنها تابعة لشركة تسمى هوفان، وهي شركة متخصصة في مكافحة الآفات والري وجميع الأنشطة الزراعية، معتبراً أن المسيرات صادرتها وكالة المخابرات والأمن القومي "بشكل غير قانوني".

وطالب النائب وكالة المخابرات بإعادة الممتلكات إلى الشركة على الفور.