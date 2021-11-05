إيران: مخزوننا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ 25 كلغ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وصل إلى 25 كيلوغراماً، حسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قوله: “لقد أنتجنا حتى الآن 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%”.

وفي نيسان الماضي كانت قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد قالت إن طهران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في منشأة نووية فوق الأرض في نطنز، مؤكدةً تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين.

من جهتها، ذكرت إيران في يونيو الماضي أنها أنتجت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.