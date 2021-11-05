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بالفيديو: صينيون خائفون يفرغون رفوف المتاجر

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

تعبيرية

تشهد الصين إقبالاً كبيراً على شراء المواد الغذائية في ظل مخاوف من فرض السلطات الصينية إجراءات حجر صحي صارمة مع تزايد الإصابات بفيروس المستجد.

وتحدثت وسائل إعلام عن قيام سكان المدن الصينية بإفراغ رفوف المتاجر بعد وصول الإصابات إلى مستوى قياسي.

وتقول إن الصينيين قلقون للغاية بشأن احتمال فرض حجر صحي صارم، لذلك قرروا التخزين خوفا من الانقطاع من المواد الغذائية.

وقبل أيام أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن موجة التفشي الأخيرة لفيروس كورونا في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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