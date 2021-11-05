لهذا السبب.. قطع شارع رئيسي وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية قامت بقطع شارع شارع ابو نؤاس اسفل جسر الجمهورية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية قامت بقطع شارع شارع "ابو نؤاس" من مدخل الباب الشرقي وكذلك مدخل فندق الشيراتون والكرادة داخل لغرض اقامة مرثون السلام".

وصباح هذا اليوم انطلق مرثون السلام ضمن مناصرة الغرض منها تسليط الضوء حول قضايا العنف الاسري وحث وسائل الاعلام وجميع المتهمين بقضايا المجتمع المدني وجميع الاسر العراقية على العمل بشكل اكبر من اجل الضغط لتشريع قانون مناهضة العنف الاسري.