شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه حال انتهاك حماية البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، فإن أي شخص لم يقم بمحو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها يتعرض لعقوبة، تصل إلى غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.

ونصت المادة رقم 38 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4،5،7) من هذا القانون .

ووفقا للقانون ، يجب على المتحكم ، محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها ، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض ، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات .