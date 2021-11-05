شكرا لقرائتكم خبر عن حالتان يجوز فيهما التصالح حال إنفاق تمويل المشروعات فى غير محله.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه للوزير المختص أو من يفوضه، التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة رقم 104 من القانون قبل صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (50%) من قيمة التمويل ، أو بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل ،ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.

وتنص المادة رقم 104 من قانون المشروعات على مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل . حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة .

وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها ، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.