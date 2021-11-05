شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية تقر بيع صواريخ جو-جو للسعودية بـ 650 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس أن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع 280 صاروخا جو-جو طراز (إيه.آي.إم-120سي) للمملكة العربية السعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار، بحسب وكالة ”رويترز“.

وهذه هي أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة وتبنيها سياسة عدم بيع سوى الأسلحة الدفاعية لحليفتها الخليجية.